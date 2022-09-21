滿分的運動鞋款怎麼選？就讓房思瑜來教戰PICK POINT！運動或日常都能時髦出眾的天選美鞋New Balance Fresh Foam X系列！

喜歡運動的時髦愛美女生，在挑選運動裝束行頭的關注點，越來越注重可以有從各種場合毫不費力切換進入運動情境的特色，不僅機能要夠強大、穿著要舒適，外觀混搭融入性的設計品味也要夠優秀，而能融合這樣需求的天選之鞋就是—New Balance Fresh Foam X 1080 v12！兼具時尚外型更有著超乎專業的機能性，連新一代運動女神房思瑜都愛不釋手，一雙就能駕馭日常生活、工作場合與各種訓練，要怎麼挑選一雙滿分的運動鞋款，讓她來傳授選鞋原則！ by 花漾543 – 2022/09/20 更新 場上場下奔馳 都有Fresh Foam X照顧雙腳！ 房思瑜：選對跑鞋讓我運動更敏捷、充滿活力，一雙就能滿足各種日常場景需求 熱衷於跑步、登山、槳類與健身等各項訓練的房思瑜，從柔弱甜美的形象轉變為讓女生都憧憬的運動女神，全身散發著自信與健康美，不只是全能運動的實力令人佩服，連房思瑜私下的運動穿搭也是許多女孩模仿的範本，對於挑選運動鞋，房思瑜說時尚度和專業機能性絕對要兼具，一雙就能應對工作和旅遊、運動時的需要「我很常運動上山下海，旅行時也會突然就去跑步、運動，所以選跑鞋時，在機能性上會特別注重腳踝的包覆性跟耐力承受度，這次明顯感受到升級版的New Balance Fresh