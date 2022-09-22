三階段鬆綁制度！口罩解封時機曝光

▲指揮中心今（21）日公布第一波入境鬆綁制度，接下來還有二三階段陸續鬆綁政策。（示意圖／美聯社／達志影像） [廣告] 請繼續往下閱讀 國境解封終於等到了！指揮中心今（21）日公布第一波入境鬆綁制度，從29日起每周入境旅客提升至每週6萬人次、不PCR改快，入境檢疫措施維持3天居家檢疫及4天自主防疫；而入境者最快10月13日「0+7」就能上路；至於口罩解禁方面也正在規劃當中，指揮官王必勝強調未來會變成「不用戴，某些例外情況才要戴」。《NOWnews》也特別整理了這次入境+口罩鬆綁三階段政策一次看懂，提供給民眾參考資訊。 9月29日入境政策第一波鬆綁 9月29日起提升入境總量至每週6萬人次，恢復各國互惠免簽證；至於入境管制部分，取消入境採集深喉唾液PCR檢測，改發放4劑快篩，得於符合1人1室條件之自宅或親友住所，進行3天居家檢疫及4天自主防疫，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則；如自宅或親友住所未能符合1人1室條件，可入住防疫旅宿，但不可入住一般旅宿，並於入境日及第3天檢疫期滿時快篩，而自主防疫期間之必要外出時，需有2日內快篩檢測陰性結果。 ▲指揮中心說明入境檢疫政策調整，將從9月29日起正式調整第一波。（圖／指揮中心提供） 10月13日預計入境「0+7」第二波鬆綁上路 針對「0+7」實施的時間點，指揮中心表示，為穩健開放相關邊境管制措施，已與各部會積極準備增加入境總量、「0+7自主防疫」等目標，並視疫情發展決定實施日期，預計10月13日正式實施，實施內容包括居家檢疫通知書會不再發放，入境日為第0天，放寬為「7天自主防疫」，取消原3天居家檢疫。 ▲目前入境0+7鬆綁政策預計在10月13日正式實施。（圖/指揮中心提供） 另外包括入境旅客交通方式也有更動「無相關症狀之旅客，得搭乘大眾運輸工具」，非免簽證國家開放得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來臺簽證，且同步取消旅行團限團令，也會停止包括人員電話關懷、雙向簡訊及防疫追蹤系統等追蹤機制、發放防疫手機和手機門號的電子監督措施等等。 10月13日後第三波鬆綁，口罩有望解禁 除了國門開啟之外，最受關注的口罩解禁部分，指揮官王必勝也做出說明，透露口罩令解除時間點「會在0+7後」，但邏輯會跟現在不同，目前是「都要戴，某些例外情況可以不用」，但未來會變成「不用戴，某些例外情況才要戴。」 ▲指揮官王必勝透露口罩解禁的時機會在「0+7」之後，會參考各國解除口罩禁令的政策，制定適合台灣疫情走向的標準。（圖／指揮中心） 王必勝提到，未來開放入境「0+7」新制及國外旅遊團組團後，如捷運等人潮較多的密閉空間一定需要維持戴口罩，在社區低度流行的情況下，有些防疫政策還是需要改變，不排除參考新加坡、日本標準解除戶外室內的口罩禁令，但也會設計適用於台灣真實疫情走向的戴口罩標準。（編輯：張嘉哲）