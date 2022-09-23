入境0+3｜檢疫酒店9.26清晨6時成歷史 客人可即走 機場交通加密

【放寬入境限制/放寬入境限制 香港/入境限制】入境檢疫改0+3在千呼萬喚下9月26日實施，至於當日前已抵港正檢疫人士安排，醫務衛生局副秘書長（特別職務）馮浩賢今日（23日）表示，將與上次放寬至「3+4」相似，會維持現行制度至9月26日、即下周一，並在當日清晨6時實行新制度，酒店變普通酒店，個別旅客若想續住則可自行同酒店商議，如果因政府政策改變，旅客提前離開，酒店需要退錢予有關旅客。運輸及物流局局長林世雄則表示，料來往機場交通工具會在新措施下需求增加，會與機管局及交通營運商商討增班次。 ▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼ 馮浩賢表示，「0+3」實施安排將與上次推行「3+4」相似，即在9月26日前會維持現行制度，未來幾日到港人士，由機場坐指定檢疫專車或的士前往指定檢疫酒店人士，其現行檢疫安排將維持至9月26日清晨6時，之後才會開始實行新制度。 9.26仍住在檢疫酒店人士欲續住 可自行與酒店商議 他說，當日早上實行新制度後，仍住在酒店的客人可有序地全數離開，屆時指定檢疫酒店可變回普通酒店。若個別旅客仍想續住，可自行同酒店商議。他指，按有關政府與酒店合約規定，如因政府政策改變，旅客提前離開，酒店需要退錢予有關旅客，之後的旅客其後可跟隨「黃碼」制度，自由出入酒店。 ▼9月23日 李家超公布9.26起入境檢疫變「0+3」▼ 政府料0+3後每日經機場出入境人數會增加 運輸及物流局局長林世雄則表示，料入境防控放寬後，每日經機場出入境人數會增加，政府會與各個公共交通服務營辦商保持密切聯繫，加密班次及延長服務時間，確保來往機場的公共交通服務充分配合機場運作。 機場巴士會加密班次 機場快綫會因應客量進一步加強服務 林表示，機場巴士會加密班次，個別機場巴士路線會由目前只在繁忙時段提供服務，延長服務到非繁忙時間，來往機場至市區、新界的通宵巴士路線會按需要加強服務。港鐵機場快綫上月初已加密班次至15分鐘一班，會密切留意乘客量，因應情況進一步加強服務。 ▼7月25日 乘搭飛機返港人士在抵港層辦理前往檢酒店手續▼ + 10 至於的士方面，林世雄稱會與同各個的士商會保持聯繫，務求到港人士可暢順使用，政府會續與機管局及各交通營運商保持密切溝通，做好部署，並密切留意機場實際使用情況，以便適時調整及加強往返機場交通服務。