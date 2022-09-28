《光露營就很忙了》林心如率「華燈初上」楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉走入野外：好赤裸？

TVBS 全新露營實境節目《光露營就很忙了》即將開錄，將由總製作人林心如率領《華燈初上》小姐楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉走出「光」酒店，出發到野外去露營。 by ＪｕＪｕ – 2022/09/28 更新 Photo、Video / TVBS 《光露營就很忙了》是《華燈初上》的延伸實境秀節目，全方位製作人林心如製作節目屢受好評後，從戲劇、電影再橫跨至綜藝，她坦言：「平時就很喜歡看實境秀覺得很療癒，過年時跟光小姐吃飯，聊到覺得我們應該來個實境秀，這也是我首度拍露營實境節目感覺好赤裸。」 實境節目《光露營就很忙了》將讓光小姐褪去華服，一起到野外求生、互相合作，從升火、搭棚、所有大小事都要自己來，光小姐們也分配好各自的工作擔當，「郭雪芙預計負責粗活打銀釘」「欣穎感覺很有經驗就交給她了」。記者會上每位成員有別於戲劇中的互相較勁，現場趣味互動也讓人期待，究竟光小姐聚在一起的野外生活會如何度過。 《光露營就很忙了》林心如坦言從未露營過 日前記者會上主持人黃子佼，分享過去自己露營最怕隔壁帳打呼聲，問及現場姐姐們誰睡覺會打呼請舉手，唯獨謝欣穎舉起小手，被虧太老實，「我以為至少一半會舉。」而姐姐們在戲裡互相較勁，被問及露營當中是否會較勁？林心如提議可以看誰可以灌醉，楊謹華則提議可以比手腕、比洗碗、比拖地。 《光露營就很忙》謝欣穎自曝睡覺會打鼾 《光露營就很忙》楊謹華走入野外不怕餓 《光露營就很忙了》集結五位重磅卡司，且無任何腳本提供，藝人僅依循工作人員提供的任務指令進行。製作人林心如透露現場不能使用任何的3C產品，楊謹華則說：「雖擔心露營區沒有訊號，但也是 good idea，期待可以變什麼花招，體會沒有3C生活，集思廣益怎麼解決這件事。」 《光露營就很忙》郭雪芙節目中預計負責粗活打銀釘