酒客快看！「世界50大酒吧」獲獎名單揭曉 台灣也上榜

2022世界50大酒吧51-100名獲獎名單。（沛綠雅提供） 沛綠雅氣泡天然礦泉水長期贊助世界與亞洲50大酒吧票選盛事。（沛綠雅提供） 「水中香檳」法國沛綠雅氣泡天然礦泉水，長期贊助全球酒吧界最高獎項盛事「世界50大酒吧」，2022年最新獲獎名單今日揭曉，揮別疫情陰霾，歐洲酒吧成為本屆最大贏家，2022年由去年獲得第三名、位於巴賽隆納的Paradiso奪冠、第二名則由倫敦的Tayer＋Elementary拿下。亞洲酒吧共有8家進入前50名，台北的Indulge Experimental Bistro則為台灣守住前百大席次，獲選第82名。 2022年世界揮別疫情陰霾，跨國旅行也得以逐漸回歸，沛綠雅與「世界50大酒吧」感受到這股業界復甦浪潮，首次走出倫敦，移師去年於前50名中有3家酒吧入選的巴賽隆納，於4日盛大舉行頒獎典禮，更結合當地多家知名酒吧，推出巴賽隆納第一個調酒週活動，要盛大歡迎酒客回歸。由於過去兩年國際旅行仍有部分受限，今年參與盛會的投票者，依舊可在每人擁有的7票中，最多投下5票位於居住地的酒吧。2022年的排名，共由650位來自全球28個地區的匿名專業品酒人士投票選出。 另沛綠雅也首度在台舉辦「沛綠雅風格調飲挑戰」，消費者只要使用「沛綠雅水果風味氣泡天然礦泉水」，搭配台灣特產水果自製氣泡鮮果特調參賽，前三名將有機會獲得Apple ipad Air、 Marshall Acton II 藍芽喇叭、沛綠雅品牌Mini冰箱等限量大獎。 ★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！