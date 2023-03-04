台灣之光！孫芸芸合體馬斯克之母 龍頭電商LuisaViaRoma為她派秀超驕傲

前幾天，台灣第一名媛孫芸芸與中國大陸巨星范冰冰，兩岸絕世美女的合照一曝光，引發世人連連驚嘆，這場晚宴其實是龍頭電商LuisaViaRoma與珠寶品牌Yun Yun Sun合作推出的特別膠囊系列慶祝晚宴，連特斯拉創辦人馬斯克母親也現身捧場！ [廣告] 請繼續往下閱讀 微風集團董事長夫人孫芸芸2016年推出同名珠寶品牌，她從個人生活、流行文化和在世界各地的旅行中汲取靈感，打造了藝術中帶點俏皮感「非常孫芸芸」的服裝和高級珠寶，她的創作獲得不少世界名流的芳心，像是15次葛萊美獎得主艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）、今年葛萊美年度製作大獎得主麗珠（Lizzo）、黃金時段艾美獎得主琪琪帕瑪（Keke Palmer）以及華語歌壇天后蕭亞軒。 而LuisaViaRoma則是引領世界的時尚奢侈品線上零售商之一。最早由Panconesi家族1929年在義大利佛羅倫薩創立的一家小型精品店起家，隨後在千禧年2000年初創立了電商平台LuisaViaRoma.com，成為精品實體店與線上平台結合的先驅，如今它在線上提供販售Gucci、Balenciaga、Valentino、Moncler等600多個世界奢侈品牌，並舉辦贊助了一系列慈善晚宴、時裝秀以及電動車賽事。 LuisaViaRoma這次與珠寶品牌Yun Yun Sun合作推出膠囊系列，並在巴黎時裝週期間舉行了一場雞尾酒會與一場溫馨親密的晚宴，除了身為設計師的孫芸芸到場致意，40位貴賓也從世界各地遠道而來，包括特斯拉執行長馬斯克的母親梅耶馬斯克（Maye Musk）、德國時尚博主Leonie Hanne、新加坡網紅Yoyo Cao、網紅始祖Chiara Ferragni的妹妹、義大利人氣部落客Valentina Ferragni等人，都佩戴著最新膠囊系列出席亮相。 這組名為「Rockcandy」的膠囊系列包含各種耳釘、吊墜耳環、項鍊和手鍊，旨在彰顯每個人的獨特性和真實性，讓這些閃閃發光的配飾為佩戴者帶來幸福感和積極的態度。 孫芸芸表示：「我喜歡簡約輕鬆的單品，它們彼此之間也要能夠和諧搭配，為造型增色。這個系列的創作靈感來自我自己身邊的環境，我希望它能夠喚起快樂和魅力的感覺。我期待這些單品能夠在人群中脫穎而出，儘管妳只是身著T恤和牛仔褲。」此膠囊系列自2023年2月28日起在LuisaViaRoma.com獨家開售。 延伸閱讀