親俄美國保守派主持人卡爾森 近期將訪問蒲亭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社莫斯科6日綜合外電報導）與美國前總統川普關係密切的美國脫口秀主持人卡爾森今天表示，他人在莫斯科，準備採訪俄羅斯總統蒲亭。卡爾森以激進的保守觀點而聞名，贏得大批右翼追隨者。 卡爾森（Tucker Carlson）沒有具體說明採訪將在何時播出，但提到可以在他的個人網站免費觀看。 作為共和黨政治活動關鍵人物，卡爾森經常訪問美國前總統川普，也常因散布假消息和發表充滿種族主義及仇恨言論備受批評。 法新社報導，卡爾森在社群媒體X發布影片說：「我們來這裡是為了採訪俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），我們很快就會這樣做。顯然這樣的採訪有風險，所以我們仔細考慮好幾個月了。」 卡爾森去年4月丟掉福斯新聞頻道（Fox News）黃金時段主播地位後，在馬斯克（Elon Musk）旗下的X推出一檔節目。 卡爾森與福斯新聞分手的消息曝光後，俄國國營媒體「今日俄羅斯」（RT）隨即在社群媒體向卡爾森招手。這個俄國官媒過去曾發表對卡爾森表達支持的文章。 卡爾森表示，馬斯克已經「承諾，不會壓下或阻止」他在X上發布蒲亭的訪談。 卡爾森因與川普長期交往而聞名，他這趟行程以及將與蒲亭會面的傳聞，已經引來美國自由派媒體評論員的強烈譴責。 俄羅斯官方媒體大幅報導卡爾森對莫斯科的訪問，發布這位備受爭議的主持人在機場以及著名的莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）觀看芭蕾舞劇的照片。 卡爾森在影片中為訪問俄國首都莫斯科辯護。他說，這是自費旅行採訪。 卡爾森說：「我們從事新聞業，職責是告訴人們資訊。這場正在重塑整個世界的（與烏克蘭的）戰爭已經打了兩年，大多數美國人卻都不知情。」 「他們並不真正知道這個地區正在發生什麼，在俄羅斯或600英里外的烏克蘭，但他們應該知道，他們為此付出了很大的代價。」 卡爾森抨擊美國媒體對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr