從輪胎店到精緻飲食指標 米其林指南百年傳奇史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電）法國鄉下的輪胎製造商米其林竟在一百多年後成為全球精緻餐飲指標，歷史傳奇從一場行銷企劃開始。如今米其林指南透過密探與星等評鑑制度，帶給全球主廚無上榮耀與承重壓力。 情人節將近，民眾精心預訂餐廳時少不了參考米其林推薦，但為何星級餐廳推薦指南會和汽車輪胎製造公司同名呢？ 雖然輪胎和精緻餐飲毫無關聯，不過獲得這個百年米其林輪胎品牌的認可，卻是全球餐廳和大廚的畢生夢想。 美國有線電視新聞網（CNN）商業台報導，米其林指南的傳奇成功，是從「充滿心機的行銷」開始。 19世紀末，安德瑞和愛德華米其林兄弟（André and Édouard Michelin）在巴黎以南4小時車程的克勒蒙費宏（Clermont-Ferrand）成立輪胎公司，在經營上遇到瓶頸。 當時全法僅有3000台汽車，且公路、加油站的資訊都不足，開車出遊非常困難。為了給民眾更多開車的理由，兄弟倆決定印製口袋大小的紅皮書，即如今大名鼎鼎的米其林指南（Michelin Guide）。 1900年，第一版指南問世。前言解釋，此書旨在「提供駕駛旅行法國所需的全部資訊」，包括加油站、修車行、餐廳和旅館。兩兄弟的盤算是，民眾開越多車，輪胎就越容易磨損，銷售就會增加。 公司表示，起初指南免費發送，直到安德瑞看到指南被人墊在椅腳下，兩人便決定轉換策略開始收費，也不必再倚賴廣告。 「米其林人的第一個一百年」一書作者達蒙（Olivier Darmon）指出，隨著汽車普及，米其林指南變得越來越重要，並把範圍擴展到歐洲。 達蒙表示，很多資訊來自米其林全歐跑透透的旅行業務員。雖沒有證據顯示指南增加輪胎銷量，但為公司帶來新收入來源。 如今，米其林市值約240億美元，每年生產近2億個輪胎；米其林指南則涵括3大洲3萬間餐廳，售出超過3000萬份。 1920年代，米其林指南中的餐廳推薦已大受歡迎且深具影響力。兩人便開始新的冒險，包括聘請現被稱為「密探」的神秘食客，決定餐廳是否為精緻料理店家；若是，便能獲得一顆星。 1930年代星級制度進一步演化，成為如今熟悉的標準：一星為「值得停留」；二星為「值得繞路」；三星則為「值得專程前往」。