香港年轻出版人及作者谈23条立法 不担心对本土历史议题书籍有影响

有关中国国家安全的《基本法》23条“火速”完成立法程序，即将在星期六刊宪实施，对香港营商环境以及创作自由带来的影响受到各界关注。 有年轻的独立书店及出版社经营者，以及作家接受美国之音访问形容，23条实施后的红线有如交通规则，每日都有很多人违反交通规则，但不是每个冲红灯的人都会被检控，认为执法的力度难以触摸，会小心应对，亦希望以四格漫画的创新方式，深入浅出描绘香港历史的发展吸引年轻读者。 香港政府3月初突然加快有关中国国家安全的《基本法》23条的立法程序，相关条例草案3月8日刊宪后，立法会法案委员会随即展开马拉松式的会议，只花接近50小时就完成审议草案内181项条文，以及28条法例中67条条文的相关修订，至星期二(3月19日)晚立法会全票通过草案。 23条煽动罪对传媒及创作自由都有影响 香港政府将于星期六(3月23日)将立法草案刊宪，同日正式生效。对传媒、文化、出版界，以致一般市民的言论及创作自由，可能有较大影响的条文包括“煽动意图罪”以及与中国国家机密及间谍行为相关的罪行。 草案内有关煽动意图的范围相当广泛，包括意图引起中国公民及香港人对中国或香港政府产生憎恨、藐视或叛离，甚至是引起不同阶层居民间的敌意。违法的行为，包括发布具煽动意图的文字、刊物、广播或放映等，相关罪行最高可被判监禁7年，较目前最高可被判监禁两年大增超过3倍。而管有煽动刊物或物品，最高可被判监禁3年，较现目前最高可判监1年同样大增3倍。 4名年轻人接手界限书店 认同本土历史定位 24岁大学毕业不久的Leanne去年11月与3位合伙人，接手经营2022年1月26日香港开埠纪念日创办的“界限书店”，并且搬到新的店址继续经营。 据书店网页介绍，“界限”这件事简单地说可能就是“弹出弹入”——“弹入”来开书店，“弹出”去做出版，甚或更多。书店只是保持灵动性的空间，希望有一个地方，用尽方法将世界打破，带读者进入无界限的阅读，再永续“界限”。 至于以“北魏真书”作为书店招牌的Logo(标志)，可能也是想微妙地与“界限街”保持一些联系，正如香港这个地方一如既往在历史上朦胧的位置。 Leanne接受美国之音访问表示，她和合作伙伴都认同“界限书店”创办人，选择在1月26日香港开埠纪念日开幕，认为是香港本土历史的开端，这种本土意识也是在2019年之后越来越强烈，开业的日子选择这个纪念日也是别具意义。 Leanne说：“可能我读书的时候，学那些都是所谓中国历史，或者没那么近代的东西，可能在我生活的年代，或者我再之前的几十年，其实那些东西都是学得很少，关于香港的东西，所以我觉得即是19年之后那种本土意识强了之后，我觉得我们去无论是一些很细微的位(置)，即是可能我们的招牌用‘北魏真书’，或者那个开业的日子要选在一些纪念日，我觉得都是有意义的。” 翻查网上资料，“香港北魏体”流行于1940至70年代，代表着一种港式情怀，撇捺之间的浑厚，幽微说着港人坚毅、阔气的特质，但随着城市发展更替、科技日新月异，传统手感的书法字渐渐被取代，甚至濒临消逝。 香港“叁语设计”总监陈浚人因此从2012年开始进行字体研究，10年时间终于研发出“北魏真书体”的设计，融合北魏书法的文化，并在细节上调整更趋近数位时代使用的需求。 本土题材不限历史 冀留住有实力香港作家 Leanne表示，界限出版的书籍以香港本土的题材为主，但不限于历史，他们认为对于香港本土的想像可以很广泛，甚至包括心灵散文等题材，希望留住有实力的香港作家。 Leanne说：“我们这样想的，即是香港还有很多做到很出色的书的content(内容)的人，他们未必限于历史的作者，即是可能我们之前还有找‘麦田圈’，或者‘小叶种’那些，可能他们插画很厉害，或者他们写心灵散文，其实我觉得那些都是值得发堀的，可能讲远一点就是因为以前香港的出版业都算是做得很好，但是后来就是去了台湾比较多，有些香港作者都是选择去台湾那边出(书)，所以我觉得我们未必说限于香港历史，而是香港的有心以及有实力的作者，我们都想同他(们)多些合作，让那些(香港)作者不用流失那么多。” 台港两地可以互相“补位”