移居洛杉磯 台灣媽媽不同於亞洲的「加法人生」 【新唐人北京時間2024年03月26日訊】帶著年幼兒女環遊世界的台灣媽媽郭宜亭，擁有作家、翻譯家育兒專家等多重身份。自從帶孩子移居美國洛杉磯後，她體會到不同於亞洲社會的「加法」人生。 自幼在台灣長大的郭宜亭（Choyce），是作家、翻譯家、旅遊達人和育兒專家。2021年，她帶著一雙兒女移居洛杉磯。除了陪讀，她也透過上學和工作，融入美國生活。 在烹飪學校學習與米其林餐廳工作的經驗，讓她見識到台美教育與文化的差異。離開普遍壓抑的亞洲文化，她開始用「加法」過日子。 作家郭宜亭：「我會開始學著跟別人溝通說，其實這一道菜這樣子嚐起來蠻好吃，可是如果你稍微再加一些這個，或是你稍微調整一下火候。所以其實是從讚美肯定的基礎上面，去慢慢的去透露自己的想法，去讓別人知道。我在這裡想要找到一個平衡，可以把這個亞洲人的實事求是，追求精準，然後可以趕快抓到問題的重心，把它放到美式生活裡面來。」 她指出，美國教育體制鼓勵思考和表達，只要有興趣想學習，都能找到方向。她也不受語言隔閡限制，打入不同的社交圈。 郭宜亭：「我自己感受到很深刻的是，即使是我的英文沒有到流利的母語標準的這種人來說，他們還是會很願意去聽，然後去理解，甚至會複述一次，然後我的好朋友們還會跟我說，如果是在我們這邊，我們可能會用俚語來取代這一塊。」 早在2009年，郭宜亭就獨自帶著年幼兒女遠赴歐洲、日本、東南亞各國旅行，用自創的「體驗式」教養法，讓孩子從旅遊和探索中學習獨立並相互扶持。 偏好鼓勵和正向反饋的她，在美國專注實現自我價值的環境中如魚得水。她認為，培養孩子正確的判斷力，教他們善用現代科技工具不被迷惑，才有助他們的未來。 作家 郭宜亭：「身為一個父母，我覺得可以給孩子的其實不是萬貫家財，因為錢可以是一秒鐘就不見，我覺得還是要回到本質來，孩子的品格教育非常非常重要。你能夠做到不去傷害別人，你能夠尊重他人，尊重他人跟自己的生命的生活的界線，身體的界線。當你知道怎麼去判斷正確是非，黑白的時候，這孩子的品格是正確的時候，你可以不用擔心他出去去傷害別人，或者是去傷害自己。」 郭宜亭希望，無論未來在哪個地方生活，孩子都能多元化地發展長才，不受名校迷思影響，自信成長。 郭宜亭：「在美國，沒有這麼多灰色地帶，你必須要走對，走得好，你才能夠落地生根， 才能夠踏踏實實，不會吃到虧。每一件事情都要經過長期的計劃，然後一步一步的把它去實踐。我覺得我不管在哪裡，我都可以安身立命，而且我的孩子不管在哪裡，都可以安身立命。其實，這個都是在不同國家裡面生活裡面累積得到的經驗。」 新唐人電視台記者郭約希、謝芝欣洛杉磯採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/03/25/a103865039.html