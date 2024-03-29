線上旅展愚人節開賣 李方艾美住宿券2.7折 裕元酒店送雙人機票

迎接2024首場國際大型旅展，台中李方艾美酒店及裕元花園酒店同步在4月1日推出線上旅展，李方艾美的優惠包括住宿券單張就享優惠，住宿套票限時2.7折優惠，再加碼贈送住宿券、雙人下午茶券。裕元花園酒店最大獎是華航東南亞五國雙人來回機票。 台中李方艾美酒店經典雙人房含早餐平日僅需NT$5,388，購買三張即可獲贈雙人英式下午茶券乙張(價值NT$1,408)、購買十二張更可額外獲得平日住宿券乙張(NT$18,000)及雙人英式下午茶券三張(價值NT$4,224)，最高現省NT$173,568！ 即將在4月1日推出的線上旅展餐券，則匯集館內各家特色餐廳提供多重組合搭配，一樓北緯二十四推出超值現金抵用券套票，再加贈百元現金券，持抵用券消費再享整單免服務費禮遇；二樓新食譜全日餐廳則首次販售午晚餐自由搭配套票，限時7.6折優惠；三樓樂美中餐廳更推出全新菜色的雙人龍蝦套餐，僅需NT$1,600(原價NT$2,618)，直接現省千元！官網線上購買網址：https://lemeridien.pse.is/2024ATTA，訂購專線：04-2224-0888。 裕元花園酒店2024線上旅展首推「萬元商務客房一泊一食」專案，附贈隔日兩客自助式早餐，旅展限時專案價每組二張$9,998元，年度最殺3折優惠；以及廣大顧客最愛的「雅緻客房一泊二食」，免費享用住宿期間兩客溫莎咖啡廳自助式午餐或晚餐(二擇一)，與隔日兩客自助式早餐，每組二張只需$9,998元。 在餐飲優惠部分，裕元花園酒店強打最受歡迎的「溫莎咖啡廳 平日午/晚餐券」套票，6張$5,700元，30張$25,500元，最低優惠7折起，買越多越划算。「喆園鮑魚中餐廳 雙饗餐食券」每組5張，優惠價$10,000元，一張餐食券可兌換總價值$2,440元的脆皮炸子雞、荔茸香酥鴨、干貝蟹黃燒賣、黃金流沙包，還可憑券加價$99元升等顧客激推的明爐片皮烤鴨三吃。還有「元膳鐵板燒 平/假日午間套餐券」每組5張，優惠價$6,000元，以及「Hidden Eight 平日午間套餐券」每組5張，優惠價$5,000元。 裕元花園酒店線上商城滿萬元可享免運，單筆消費滿三萬元週週再抽市價NTD 10,480元的Nintendo Switch OLED，最大獎還有機會抽到中華航空東南亞五國雙人來回機票。活動詳情可電洽裕元花園酒店或至官方網站、FB粉絲專頁內查詢。 裕元花園酒店官網：https://www.windsortaiwan.com，線上訂位：https://bit.ly/43i2rSp。 李方艾美酒店平日經典雙人房住宿券套票 限時優惠2.7折。 圖：李方艾美酒店/提供