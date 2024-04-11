调查报告：记者在中国报道招致监视和骚扰

一项新的调查显示，自全球新冠疫情以来，中国境内的报道条件有所改善，但外国记者仍面临签证问题、监视和骚扰等障碍。 中国外国记者俱乐部（FCCC）的年度调查发现，81%的受访者表示报道条件“有所改善”，但几乎所有记者都表示报道环境不符合国际标准。 许多关键问题依然存在，包括难以获得长期签证，导致外国新闻机构人手不足；记者在执行任务时受到警察或其他官员的阻挠，在新疆和边境地区进行报道时受到骚扰等等。 中国外国记者俱乐部每年对来自亚洲、欧洲、拉丁美洲和北美的155名记者进行调查。其最新报告基于对该调查的101份回复，该调查着眼于外国媒体的工作条件。 中国驻华盛顿大使馆没有立即回复美国之音要求对调查结果发表评论的电子邮件。 主要困难之一是获得签证。大约三分之一的受访者表示，由于难以延期或成功申请新签证，他们的驻华办公室仍然人手不足。 中国当局大多情况下签发短期签证。中国外国记者俱乐部发现，2023年，只有一家美国媒体获得了中方的认证。加拿大媒体已经四年没有常驻中国记者了。 受访者表示，随着疫情限制的放松，他们再次不确定哪些报道会招致监控或着旅行被缩短。 五分之四的受访者表示，他们遭受过干扰和骚扰，超过一半的受访者表示，他们被警察或其他官员阻止报道或拍摄。 几乎所有在新疆或西藏从事报道的人都表示，他们遭受的骚扰越来越多。但是，报道或试图前往中国其他边境地区的记者也报告了受骚扰的情况。 除了新疆之外，报告的障碍最多的地区是与俄罗斯接壤的边境，79%的记者试图从那里进行报道时遇到了困难。 中国外国记者俱乐部的报告没有透露姓名的一家欧洲媒体的一名记者描述了在前往俄罗斯边境一个城镇的报道中，曾经被几辆车跟踪。 “在我们的任何采访中，他们都没有干涉，不过之后他们确实联系了至少一名受访者。当我们入住酒店时，酒店工作人员将我们称为‘国家安全部门早些时候打过招呼的记者’，”这位记者说。 前往内蒙古报道的记者也报告了类似的经历。中国外国记者俱乐部详细介绍了三起便衣人员警告人们不要与记者交谈，或跟踪新闻工作人员的案件。 中国外国记者俱乐部在其报告中指出，“根据中国自己的规定，外国记者可以自由地报道广泛的话题，并与任何他们想采访的人交谈。” 调查显示，记者被“邀请喝茶”的情况有所增加——这是中国官员邀请外国媒体进行非正式会面的一种做法。在会面时，记者会被问及他们的报道，虽然中国外国记者俱乐部表示交流通常是“亲切的”，但它指出它们可能被用作一种恐吓形式。 监控是另一个令人担忧的问题，受访者遇到越来越多的消息人士拒绝采访或要求匿名。 几乎所有受访者都表示，他们认为自己成为通过通信应用程序被数字监控的目标，或者他们的家和办公室被窃听。其中四名受访者表示，官员们提到的信息只有在当局可以进入私人账户或设备时才能知道。 中国外国记者俱乐部表示，这些限制和骚扰使媒体无法报道更平衡、更细致的中国生活的情况。 “结果是对中国的报道无法完全捕捉到其大规模复杂的动态，”