遭控诈骗125亿美元罪名成立，越南女首富张美兰被判死刑

越南一家法院星期四（4月11日）宣布，鉴于越南房地产商、女首富张美兰涉及的金融诈骗案涉案金额高达越南历史纪录的304万亿盾（约合125亿美元）法院决定将她判处死刑。 张美兰的案子3月5日开审，而且比外界预期得更早审结。她最终被判处死刑也是越南共产党中央委员会总书记、中央军事委员会书记阮富仲几年来强力主导反腐运动的一项戏剧性发展。 路透社引述越南媒体的消息报道说，胡志明市的一家法院经过审理认定，越南房地产业龙头企业万盛发集团创始人和主席张美兰被控的贪污罪、贿赂罪和违反银行业务规定罪三项罪名成立。法院还认定，此案给越南造成特别重大经济损失，损失金额目前已经高达270亿美元。 “我们要继续抗争，看看我们还能做些什么，”路透社引述张美兰一位要求匿名的家人的话说。这位家人在张美兰被判处死刑前就已经向路透社表示，张美兰将对判决提出上诉。 张美兰律师团队的一位律师阮辉捷（Nguyen Huy Thiep）向路透社表示，张美兰对检方指控的贪污罪和贿赂罪表示不认罪。 “当然，她将对判决提出上诉，”这位律师表示。他还指出，张美兰是因贪污罪被判死刑的，而其他两项贿赂和违反银行规定的罪名则被各判20年有期徒刑。 路透社报道说，越南的死刑犯通常都是暴力犯罪者或者严重经济犯罪者。人权组织指出，越南近年来已经处决了几百名死刑犯，行刑手法通常是药物注射。 路透社引述越南《青年报》的消息报道说，胡志明市法院在对张美兰判处死刑的同时，还对84名同案被告作出了判决，刑期从缓刑三年至无期徒刑不等。身为香港商人的张美兰丈夫朱立基因违反银行贷款规定的罪名被判有期徒刑九年。张美兰的侄女张惠云则被判入狱17年。 张美兰在法庭上向法官表示，她最早是通过在胡志明市的一个市场上帮助母亲贩卖化妆品而出道的，后来在1992年创办了万盛发集团，从事房地产、金融、餐饮和酒店等业务。同年她也结婚成家。 法院的审理发现，为了绕开越南政府对银行股东控股设置的严格限制，张美兰通过几十个空壳代理股东对西贡商业银行（SCB）实施有效的控制，借以给自己以及同谋者侵吞304万亿越南盾创造了条件。 调查显示，张美兰在2018年初至2022年10月她被逮捕引发作为越南第五大银行的西贡商业银行发生挤兑事件止，她向空壳公司安排提供了大量的非法贷款。西贡商业银行后来虽然在越南央行的紧急救助下度过了难关，而且越南政府业一直在寻求外国的投资者对该银行进行重组，但是在重组之前如何对张美兰用于获取贷款或发放债券的几百件抵押物进行估值以及确定这些抵押物的法律归属却是这家银行面临的一大难题。 路透社指出，万盛发集团光发放债券这一项的价值就高达12亿美元。 万盛发的某些抵押物为高档住宅，但是其他很多抵押物则是尚未完工的烂尾楼。 张美兰在她的神话破灭前曾经是越南的一个传奇人物，在越南的金融界可以呼风唤雨。她十多年前在西贡商业银行出现问题时曾参与对它的救助，只是她现在对这家银行捅下的篓子比之前的危机更为严重。 张美兰被定罪的一项指控是贿赂罪，她曾通过贿赂让当局对她和她的公司睁一只眼闭一只眼。她向越南央行高级监察杜氏仁（Do Thi Nhan）一个人就曾贿赂了520万美元。杜氏仁也因此被判终身监禁。 越南的反腐运动被称为“熔炉”运动，目前已经导致几百位高级官员或企业高管遭到起诉、判刑或被迫辞职。