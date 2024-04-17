日本環球影城「哈利波特魔法世界10週年」攻略！必玩活動、美食與紀念商品推薦

哈利波特迷請到日本大阪環球影城集合，「哈利波特魔法世界」成立10週年，精彩限定活動讓你一路玩到年底，快在你的魔法史寫上新篇章，現在搶先公開春季必玩活動！ by Benny- 2024/04/17 更新 Text／YZ、Photo／Universal Studios Japan 日本大阪環球影城哈利波特魔法世界園區在2014年正式啟用，一舉成為哈波迷此生必朝聖的夢幻景點。園區內的每棟建築、每個角落都精心設計，藏滿魔法小細節宛如闖進電影中，在這裡虛幻就是現實！ 日本環球影城哈利波特魔法世界10週年活動分四季登場 而今年迎來哈利波特魔法世界園區成立10週年，日本環球影城推出四季不同慶祝活動，即日起到年底為止，都能收穫令人心跳加速的感動回憶，春季以「Magical Creatures Encounter ～與魔法生物的邂逅～」為主題，而夏、秋、冬三季的特別活動將於日後陸續公告。 哈利波特魔法世界10週年春季活動：鷹馬魔法課程 「鷹馬」的外型相當奇特，前腿、翅膀和腦袋像巨鷹，身體、後腿與尾巴則像一匹馬，身體覆蓋著鱗片，是神奇又巨大的動物。大家還記得海格是如何在課堂上介紹鷹馬的嗎？「鷹馬驕傲也很容易發脾氣，一定要等鷹馬先行動，如果你朝牠鞠一個躬，牠也朝你鞠躬的話，就可以摸牠。」在這個課程中，可以學習到如何接近高傲的鷹馬，是能和牠交流的珍貴機會。 哈利波特魔法世界10週年春季活動：活米村魔法生物見面會 「活米村」由小屋和店鋪組成，風景如畫就像一張聖誕卡，是英國唯一全部是巫師的村落，到了週末，霍格華茲的學生都會到這裡旅行。現在拜訪活米村，能與小小魔法生物近距離互動，愛閃閃發亮珠寶的「玻璃獸」、剛從蛋裡孵化出來的「龍寶寶」，還有毛茸茸的粉紅色「迷你毛毛球」，快趁著見面會，和可愛又聰明的牠們來張合照！ 用電影中經典美食犒賞味蕾 使用太多魔法後，累了一定要吃美食補充體力！園區內有三根掃帚餐廳、魔法蘿蔔蔬果店水果推車、豬頭酒吧及奶油啤酒餐車。在這裡可以享用道地英式料理，像是炸魚薯條及牧羊人派，也能喝到魔法世界裡的奶油啤酒，無酒精連小孩都能暢飲。別忘了再到蘿蔔蔬果店買霍格華茲肉餡派，酥脆表皮印著大大的「H」，一口咬下滿滿肉餡和肉汁溢出，是一定要嘗試的美味。