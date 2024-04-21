马尔代夫将在中印竞争的阴影下举行选举投票

马尔代夫周日将举行议会选举，这可能会考验总统穆罕默德·穆伊祖对中国的态度，以及对这个豪华旅游热点的传统捐助者印度的态度。 这个战略性的印度洋岛国主要被称为南亚最昂贵的度假胜地之一，拥有原始的白色海滩和僻静的度假村，也已成为地缘政治热点。 全球东西向航道经过该国由 1192 个小珊瑚岛组成的岛链，横跨赤道绵延约 800 公里（500 英里）。 45岁的穆伊祖总统作为亲中国的前总统阿卜杜拉·亚明的代理人赢得了去年 9 月的总统选举。亚明因腐败被法院撤销 11 年监禁，本周获释。 本月，随着议会选举的竞选活动如火如荼地进行，他向中国国有企业授予了引人注目的基础设施合同。 他的政府还正在将一支由 89 名印度士兵组成的驻军遣送回国，这些士兵使用新德里赠送的侦察机在该群岛广阔的海上边界巡逻。 现任议会由其前任易卜拉欣·穆罕默德·萨利赫的亲印度马尔代夫民主党（MDP）主导，试图阻碍他重新调整群岛外交的努力。 穆伊祖的一位不愿透露姓名的高级助手告诉法新社：“在周日的选举中，各党派都在争取选票，地缘政治在很大程度上是幕后黑手。” “他上台时曾承诺遣返印度军队，他正在努力实现这一目标。自从他上台以来，议会一直没有与他合作。”