俄罗斯人和中亚人加入走线“润”美大军

萨尔塔纳特和她的丈夫刚刚购买了从莫斯科到迪拜的往返机票。但他们其实想一去不复返了。 这对夫妇拥有塔吉克斯坦和俄罗斯双重国籍，他们将阿拉伯联合酋长国视为一段漫长旅程的起点，希望通过墨西哥前往美国。 “我们最初想从伊斯坦布尔飞往墨西哥，但我们在Telegram上读到土耳其航空公司不允许来自俄罗斯和其他前苏联国家的人登机飞往拉丁美洲，所以我们改变了计划，”萨尔塔纳特说，她要求不公开她的姓氏。 近期，来自中亚、俄罗斯和高加索的数十名乘客在伊斯坦布尔被拦截，无法搭乘土耳其航空飞往墨西哥和其他几个拉丁美洲国家的航班。这些国家是那些试图偷渡进入美国的非法移民常用的中转国家。 土耳其航空宣布对飞往墨西哥、巴西、哥伦比亚、古巴、哥伦比亚和委内瑞拉的乘客进行“额外检查”。 除了签证外，乘客现在还需要提供返程机票、完全支付的酒店预订单据和足够的旅行费用的证明。土耳其本身对俄罗斯和中亚国家的公民（土库曼斯坦除外）不需要旅行签证。 这些限制被广泛视为多国努力阻止非法移民涌入美国，2023年，美国西南边境的非法移民人数创下了超过250万次的记录。还有许多偷渡者在进入美国时未被边防人员拦截逮捕，因此也没有记录在案。 去年，来自中亚国家的偷渡者大幅增加，超过5万人从该地区非法进入美国。其中包括来自乌兹别克斯坦的约17000人，来自吉尔吉斯斯坦的约7000人，来自塔吉克斯坦的约3000人，来自哈萨克斯坦的约2700人，还有约2000人来自土库曼斯坦。 根据美国海关和边境保护局的数据，包括中亚国家公民在内的大量非法移民涌入的情况在今年初仍然没有减少的迹象。 根据美国海关和边境保护局的数据，仅在加利福尼亚州圣地亚哥一个边境区域，自2024年年初以来已有14万名非法移民进入美国，其中包括约2500名乌兹别克斯坦公民、500名塔吉克斯坦公民和约400名吉尔吉斯斯坦公民。 滞留伊斯坦布尔 受伊斯坦布尔最新限制影响的乘客表示，他们中的一些人在机票费用和其他开支上损失了数千美元。 大多数乘客由于购买了最便宜的不可退的机票而无法获得退款。一些人被困在机场或城市的其他地方好几天，更多的钱花费在酒店和食物上，同时仍然希望能继续飞。 “我认识的一些家庭一直在机场或酒店住宿，每晚花大约115美元，”一位出生在吉尔吉斯斯坦的俄罗斯公民说道。 这名男子在匿名条件下告诉自由欧洲电台的吉尔吉斯语组，他二月份飞往墨西哥坎昆，但被遣返回到伊斯坦布尔。这名男子没有说被遣返的原因，但承认他打算利用墨西哥作为进入美国的中转站。 回到伊斯坦布尔后，他购买了飞往另一个拉丁美洲国家的机票，但被拒绝登机。这名男子表示，在这次失败的旅程中，他已经花费了15000美元。 据报道，一些俄罗斯乘客被拒绝登机，尽管他们持有返程机票和酒店预订，但是因为他们的护照上没有先前的签证，或者只带有手提行李，据称是为了在坎昆度长假。这些乘客据称引起了怀疑，因为他们的目的地是美国边境。 一个“小小的不便” 对于萨尔塔纳特和她的丈夫来说，土耳其航空公司的新规定只是一个“小小的不便”，并不会阻止他们追求美国梦。 “当我们听说这件事时，我们立刻开始查看那些对我们免签证的国家，以及我们可以从哪里飞往墨西哥，”