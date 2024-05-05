**习近平抵达巴黎 马克龙料将就贸易和乌克兰问题向中国施压** 美国之音 中国国家主席习近平星期日（5月5日）展开睽违五年的欧洲行，首站抵达法国。法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）据信敦促习近平减少两国間的贸易不平衡，并试图说服中国在乌克兰战争问题上发挥影响力。 习近平自5月5日至10日访问法国、塞尔维亚和匈牙利，法国派出总理加布里埃·阿塔尔（Gabriel Attal）接机。在法国的官方拜会行程包括与马克龙和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）的联合会谈。 在欧洲与中国的贸易紧张态势持续升级，以及对中国间谍指控激增的背景下，习近平此次访欧的友好气氛不如从前。 习近平到访前夕，法媒《星期日论坛报》刊出马克龙专访。他在访问中表示，欧洲与中国的经贸关系应有所改变，欧洲希望在与中国的经济关系中实现更多互惠，以更好地确保其经济安全。 马克龙说：“中国目前在许多领域产能过剩，并向欧洲巨量出口。” “我们必须继续推动中国当局在贸易问题上做出更多保证”，一名马克龙的顾问告诉路透社。 法国积极推动欧盟对中国电动汽车展开反补贴调查。今年1月，北京对欧盟输入中国的白兰地酒展开反倾销调查，此举被视为对欧盟的报复。 商界担忧欧盟与中国这两大经济体之间的贸易争端可能升级为一场贸易战。 法国官员另表示，在习近平访问之际，法国还将寻求中国更进一步对法国农产品开放市场，并解决法国化妆品行业对知识产权的担忧。 乌克兰战争 在俄乌战争上，法国一直致力于敦促中国向莫斯科施压止战，但迄今几乎毫无进展。仅去年马克龙访问北京后不久，习近平致电乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）。