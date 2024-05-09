神韻法國「休閒之都」首演爆滿 歐洲精英盛讚

【新唐人北京時間2024年05月09日訊】5月8日，位於法國東北部的「休閒之都」阿姆內維爾首次迎來了神韻，票房在4個月前就已爆滿，近3千來自歐洲多國的觀眾喜觀神韻。演出的前一天，也是中共黨魁習近平訪法最後一天，中共企圖以虛假炸彈恐襲郵件威脅劇院，卻絲毫沒有干擾演出盛況，現場氣氛十分熱烈，掌聲不斷，演員3次謝幕，用最美的語言讚美神韻。 盧森堡海外業務發展總監David Foy：「這是我長久以來看到的最絢爛，最優雅的演出。」 盧森堡保險公司首席運營官Christian Tassigny：「極美的演出，難得一見，我們很少看到這樣獨特的舞蹈，和這些色彩，真是生機盎然。」 比利時聯邦警察局長Philippe Gobert：「啊，非凡的水準，我看過很多古典芭蕾，這個演出真是完美諧和，又同時振奮人心，那些高難度技巧，藝術家們的藝術造詣真是太全面了。」 商務總監Yvan Hautecoeur：「非同凡響，完美協調，太美了。」 前跨國製藥公司化學專家Michel Séverac：「我極其開心，幸福無比，我和妻子在慶祝結婚20周年，我要說，演出之精彩遠超我的期待。」 David Foy：「水準真的不可思議，我看過很多演出，我在世界各地旅行，看過很多音樂劇和劇評，都是相當高水準的演出，但今晚看到神韻演員付出了巨量的練習時間，一切都精準到毫秒，一絲不差，是最頂級的水準。」 Christian Tassigny：「水平極高，我從前受過體育訓練，我覺得所有舞蹈演員都體能驚人，動作完美精準。」 Michel Séverac：「光耀奪目，我找不到詞形容，技藝精準無比，柔韌度極其驚人，極為優雅的美麗。」 David Foy：「當看著女舞蹈家拿著花，揮轉長袖，翩翩起舞，這一刻我只想停下來，什麼也不想，只想放空思想，享受完全放鬆。」 Christian