熊猫健康游⑥ |旅游+智慧+养生 曾家山·荣乐养生谷打造智慧康养小镇 2020-11-05 17:29:21 来源： 四川在线 编辑：牛霄 川报全媒体记者 江南 枫叶赤红、青杠金黄、松柏翠绿……深秋时节的广元曾家山因独特的地理位置和喀斯特地貌，青松彩林浓淡相交，色彩缤纷，引来众多游客打卡晒照。可大批游客来了，怎么把“拍照打卡”变成“亲身体验”？怎么把“观光游”变成“深度游”？广元曾家山荣乐养生谷依靠多元配套“留客”，立足建设“旅游+智慧+养生”康养小镇的路径，为行业提供了新思路。 因地制宜 打造生态康养名片 曾家山森林覆盖率约74%，每立方厘米空气中负氧离子含量达2万个以上，平均海拔1400米，夏季平均气温23℃，拥有“中国十大避暑名山”、“中国长寿养生基地”、“世界避暑名山”等诸多美誉，优良的自然环境和便捷的交通条件为当地发展森林康养产业提供了硬性支撑。 近年来，广元因地制宜提出了“绿色广元、康养之都”的建设目标，并将曾家山生态康养旅游作为其打造“中国生态康养旅游名市”的名片之一，今年的新冠肺炎疫情，让大家更关注“自然”和“养生”，进一步激发了对生态康养旅游市场的需求。 曾家山荣乐养…