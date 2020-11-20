携程、梦百合“旅途睡眠实验室”让旅客“多睡1小时”

周健报道 睡眠、失眠不是小事。微博上，“全国3亿人睡眠障碍”话题，有1600万人关注。为深度提升住宿者体验，11月19日，在中国酒店收益增长（青岛）赋能峰会上，携程酒店大学与梦百合正式成立“旅途睡眠实验室”，致力于“让旅客多睡1小时”。携程集团副总裁邹正宸、梦百合集团执行副总裁王震，成为首批“旅途睡眠深度体验员”。 85后的赵小姐，曾经疯狂购买褪黑素助眠，现在她已是“零压房”的忠实拥趸，“出差时睡过一次‘零压房’，感觉床垫非常舒适，躺上去焦虑感消失，竟然15分钟就睡着。” 携程数据显示，52%的“零压房”住客为年轻人。邹正宸表示：“女性住客更关注精致睡眠。在山东地区‘零压房’入住客源中，女性‘回头客’占60%。” “零压房”究竟如何缓解失眠？王震解释到：梦百合“零压房”内，加铺整套零压棉寝具。很多男性、小孩怕热爱出汗，选“零压房”能更快入睡。此外，其慢回弹特性，可以减少睡眠翻身次数，保护脊椎健康。总体而言，“零压房”可延长深度睡眠时间23.3%。 携程主题房项目总监杜黎远介绍，“零压房”属于携程主题房的一类，它是斩获商旅住客芳心、冲击高分点评的“神器”。通常情况下，主题房更能精准解决用…