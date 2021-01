Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/chinahos/public_html/cn/wp-content/themes/colormag-pro-child/content-single.php on line 21



青岛:新年“文旅盲盒”传递城市风采 青岛:新年“文旅盲盒”传递城市风采 旅游首页 来源: 中国旅游新闻网 2021年01月08日 11:07 近日,中共青岛市委宣传部、青岛市文化和旅游局主办了“赠阅青岛”2021新年城市推广计划,以“一万个城市盲盒对新年在青友客说幸会”的方式,使青岛获得广泛传播与瞩目。 一对情侣收到城市盲盒 青岛市文化和旅游局供图 据悉,此次推广计划结合时下流行的“盲盒”玩法,推出城市盲盒。为确保城市盲盒“言之有物”,主办方充分调动青岛文艺圈名人资源,采用“作家著述+艺术家联名+设计师原创”的方式,用恰当载体转述“赠阅青岛”活动主题。定居北京的青岛籍艺术家姜永杰专门为本次活动创作了木刻作品“我的青岛”。同时,盲盒纳入了各文化和旅游场馆提供的各种票券。 志愿者在青岛文化和旅游场所派发城市盲盒 青岛市文化和旅游局供图 此次活动正值元旦假期,为了做好疫情防控,主办方取消了线下启动仪式。累计在火车站、栈桥、天主教堂广场、大学路红墙、万象城、五四广场、大剧院及20余家文博场馆和酒店投放1万份城市盲盒,由包括青岛企业家、作家、艺术家、青少年、共青团员及普通市民在内的众多城市志愿者进行派发。

