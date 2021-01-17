疫情对县域劳动力市场冲击巨大，超三成劳动者收入下降-新闻频道

疫情对基层劳动力市场的影响更大，一项调查显示，在县域劳动力市场，有三成劳动者收入相比疫情前有所下降。 1月16日，清华大学社会科学学院县域治理研究中心、社会与金融研究中心联合58同镇发布了《2020年清华-58县域劳动力市场调查报告》（下称《报告》），《报告》称，24.4%的劳动者收入水平相比疫情前有所下降，6%的劳动者收入水平极大减少，两者加起来，意味着超过三成劳动者的收入减少了。 此外，31.7%的县域劳动者在疫情后开始从事兼职；疫情之后，单位包吃包住的比例明显下降；固定雇主和签订劳动合同的比例显著降低；更换工作的比例则显著提高。这些现象都说明，县域劳动者的工作稳定性有所下降。调查数据还显示，非创业样本中超过二成当前没有工作，其中近半数为失业者。 参与调查研究的清华大学社会科学学院县域治理研究中心主任 何晓斌 表示：“疫情对失业者的求职带来较大冲击。企业总体招工需求较低；九成多有招工需求的企业保持薪酬不变或者增加；但是招工更困难，招工进度迟滞。” 疫情不仅减少了业务，对于传统生产模式也带来了挑战。在这次疫情期间，倒逼出一些新的工作方式、生活方式，甚至是商业模式，如 在线娱乐、在线教…