同学们，放假了？成都公安有份“神秘礼物”送上！

7、冒充公检法诈骗：说到安全账户、身份泄露涉嫌违法、通缉令管制令、公检法之间转接电话、找个封闭地方（旅馆）接受审查、要求提供银行密码验证码的都是诈骗。 8、冒充领导类诈骗：微信、QQ添加好友自称是学校领导、老师，以不方便用自己名义转账，要求向指定账户转钱的就是诈骗 9、冒充老师诈骗家长类诈骗：一切在网络上自称学校老师收取培训费用或者要求转账汇款的，请先通过电话、视频核实对方身份！ 10、发放补助类诈骗：声称发放各类补助，但要先交钱的就是诈骗。 二、珍惜自己的信用和前程，不出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡 电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，“两卡”泛滥是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，危害十分严重。大量群众因骗致贫、因骗返贫，社会反响强烈。全国正在开展“断卡”行动，严厉打击惩戒违规出租、出借、出售、购买手机卡、银行账户行为。涉及手机卡的，每家基础运营商5年内只保留1张电话卡；涉及银行账户的，5年内不能开立新账户、不能使用网上支付和手机支付等非柜面业务，同时，纳入金融信用基础数据库管理，将违法违规行为记录至个人征信！你们是社会的未来和希望，不要为了小利，还未走向社会…