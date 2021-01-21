浙江淳安运动休闲产业蓬勃发展 让一方山水“动”起来 旅游首页 来源： 人民日报海外版 2021年01月21日 15:10 山还是那片连绵苍翠的青山，不同的是，山上多了一个个水果观光采摘园和运动场；水还是那一湖碧澄的湖水，不同的是，平静的湖面常常被疾驰而过的皮艇划破……新年伊始，浙江省淳安县石林镇的一方山水蓬勃生动。 “石林镇是名副其实的运动小镇，这个冬天，5支赛艇队在这里进行日常冬训，常住的运动员和教练有500多人，为小镇带来了满满元气。”石林镇杭州和邑体育公司负责人姜胤浩激动地说。新的一年刚开始，小镇运动休闲产业也“捷报频传”，上海、杭州、永康等地的客商纷纷打来电话洽谈业务。 淳安县石林镇是滨临千岛湖的港湾小镇。近年来，石林镇在严守生态红线的同时，依托一流山水资源，做好运动休闲产业。自2018年开始创建运动休闲特色小镇，石林镇就对山地竞技、水上运动、户外拓展、漂流、汽摩等运动休闲项目进行整体开发，目前已成立10家运动俱乐部，建成运营30余个运动项目和70余家酒店、民宿。与此同时，专业体育培训、大团建培训、研学培训等大培训产业也不断兴起。近3年来，石林镇共实现运动休闲产业产值2.13亿…