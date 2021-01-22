28个月销量30万，捷途速度，奠定“旅行+”生态圈标杆

u003cp>"君子务本，本立而道生。"——出自《论语·学而》。u003c/p>u003cp>"本"即根本，"务"即专心于、致力于，而所谓"道"，在中国传统思想里则有多重含义。这句话的原意是，君子要专心致力于根本的事物，只有根本建立了，"道"也就自然而然的产生了。u003c/p>u003cp>对于中国汽车产业而言，这个"道"就是自强和发展，中国品牌在世界汽车工业的格局中仍然是追赶者的姿态，而在近几年的新兴品牌中，不乏奋楫扬帆者。u003c/p>u003cp>披荆三载 以用户为中心 塑品牌创明星产品u003c/p>u003cp>2018年1月22日，奇瑞捷途正式发布，精准把握家庭人口扩大化、旅游常态化、出行品质化的时代需求，专注深耕"旅行+"细分市场，贴合用户需求打造"旅行+"产品，秉持以用户为中心的经营理念，致力于成为"旅行+"细分市场领导者。三周年之际，回看奇瑞捷途三年砥砺历程，则恰好印证了"君子务本而道生"的道理。u003c/p>u003cp>在奇瑞捷途的品牌理念中，"以用户为中心"是基石，三年来也一直以此为基准进行品牌建设，最突出的表现在于产品迎合用户需求，…