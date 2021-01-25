酒店“随心住”热度消退，何处是归途？

作者： 品橙旅游 时间：2021-01-25 近日，首创“随心飞”的东航用一句“恭喜随心飞首届飞友，毕业快乐。”暂别首期“随心飞”，并透露2021年“随心飞”复购率维持在10%左右。这样的成绩已然不错，而成绩尚未曝光的“随心住”则区别于“随心飞”，很难被消费者和市场持续看好。 【品橙旅游】近日，首创“随心飞”的东航用一句“恭喜随心飞首届飞友，毕业快乐。”暂别首期“随心飞”，并透露2021年“随心飞”复购率维持在10%左右。 这样的成绩已然不错，而成绩尚未曝光的“随心住”则区别于“随心飞”，很难被消费者和市场持续看好。 旧瓶装新酒，“随心住”热度安否？ 从一开始，“随心住”是东航根据“随心飞”推出的配套产品，之后其在OTA、酒店、民宿等领域迅速铺开，如同程旅行推出酒店任意住套餐，首旅如家、华住、锦江、雅高算是第一批响应“随心住”的酒店，途家推出线上“随心住”加码与微信的线上合作等。 还有简单粗暴的“随心宿”年卡，其不设置很多消费门槛，如899元的某“随心住”年卡支持消费者一年内无限次入住30多家酒店，周末、寒暑假、节假日均可使用。 “随心住”入局者众多自然有其道理，在刚问世阶段，即使存在…