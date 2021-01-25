杭州积极探索“互联网+文化和旅游消费”新模式 旅游首页 来源： 中国旅游报 2021年01月25日 10:14 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 到南宋御街感受点茶文化、在运河边品尝“十碗头”、去城中里巷打卡潮流夜市、住白乐桥体验古村民宿……近年来，随着杭州不断加快文化和旅游产业转型升级，市场需求持续释放，无论是热衷于传统文化的“老杭州”，还是追求个性潮流的“年轻潮人”，都能找到属于自己的乐趣。 2020年，借力数字经济之城的优势，杭州深度挖掘文化内核，积极探索“互联网+文化和旅游消费”新模式，助推文化产业和旅游产业高质量发展，成功创建国家文化和旅游消费示范城市。2020年前三季度，杭州市文化产业增加值实现1703亿元，同比增长7.6%，占GDP比重达14.7%，数字内容产业同比增速达10%；2020年1月至11月，全市实现旅游收入3183.4亿元，接待游客1.7亿人次。 本土化打造城市名片 近年来，杭州着力于将城市文化融入旅游目的地打造，通过对“杭式”生活的提炼，拓展新消费场景，讲好杭州故事。 2020年12月，经过多方评选，杭州十大文化和旅游消费标杆地…