海南矿业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第九次会议于2021年2月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年2月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席庞磊先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与海南海钢集团有限公司签署 暨关联交易的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与海南海钢集团有限公司签署 暨关联交易的公告》。 表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；关联监事庞磊先生回避表决。 特此公告。 海南矿业股份有限公司监事会 2021年2月26日 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-011 海南矿业股份有限公司 …