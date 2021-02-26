喀喇昆仑上，守护祖国西陲的冰峰哨卡-新华网

赛图拉哨所遗址。 雪海孤哨神仙湾哨所。 本报记者李晓玲摄 祁发宝、陈红军、陈祥榕、肖思远、王焯冉 这些卫国戍边英雄的名字，从喀喇昆仑高原、加勒万河谷，传向960万平方公里的每一个角落 在极其险峻复杂、极度广阔荒凉的西部高地，一个个哨所构成边防长城，一名名战士就像一座座移动的界碑，守卫着祖国的每一寸土地 喀喇昆仑高原、加勒万河谷，在极其险峻复杂、极度广阔荒凉的西部高地，一个个卫国戍边英雄的名字从这里传向960万平方公里的每一个角落。万千将士如斯，万里边关如铁。 隆冬时节，我们从新疆叶城县境内的新藏公路零公里出发，踏上被冠以“天路”美誉的国道219线新藏公路，从海拔不足1000米攀升至5000多米，在头痛欲裂、吸氧残喘中，越天路、翻达坂、祭英烈、宿高原哨所。在喀喇昆仑山巅挑战身体极限，我们见证了雪域高原上，守边将士们用青春和生命践行着“清澈的爱，只为中国”“我就是祖国移动的界碑，脚下的每一寸土地，都是祖国的领土”的信念。 远古神话中，昆仑高地就是艰难险阻之地。《汉书·西域传》记载，古丝路行者们“历大头痛、小头痛之山，赤土、身热之阪，令人身热无色，头痛呕吐，驴畜尽然。又有三池、盘石阪，道骥者…