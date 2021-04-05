香港2021年4月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 优克联集团（“优克联”，纳斯达克股票代码：UCL），作为全球领先的移动数据流量共享市场，将凭借其创新的超级连接解决方案，以PaaS和SaaS平台云卡技术为依托，重新定义数据连接用户体验。

新冠肺炎疫情加快了全球各地的数字化转型。随着越来越多的人通过网络进行工作、学习和社交，人们对可靠的高质量网络连接的需求也加快增加。同时，由于计算资源虚拟化、5G网络和物联网方面的技术突破，世界正变得高度互联。全世界有超过40亿人在使用互联网，50亿人拥有手机。

然而尽管移动连接速度取得进步，但网络连接的痛点仍然存在。仅仅建设网络硬件是不够的，因为网络覆盖建设需要时间、资源和投入。信号覆盖不均、网络信号时强时弱、网速不稳和经常掉线等问题继续困扰着用户 — 如果不解决这些相关问题，就不可能发展真正可持续的超级连接的世界。凭借其PaaS和SaaS平台为依托的云卡技术，优克联创新的超连接解决方案将重新定义移动网络用户体验。

优克联的超级连接解决方案，体现了速度并不是好的用户体验唯一标准的理念。因为即使有快速的数据连接，其他因素诸如信号强弱、有无干扰、时延、服务器位置、不同的应用等因素也会让用户产生不同的体验。即使两个用户在同一个网络上，体验也并不一致。超级连接概念侧重于两个目标，信息安全和可靠的连接，通过3种手段和5大跨越来开拓一个真正超级连接的世界。

优克联的超级连接将跨越物理介质、跨越SIM形态、跨越运营商、跨越国家、跨越层级，使用户能够随时在任何国家的任何地方自由连接至更好的网络。其核心算法通过3种手段自动识别用户的关键应用，比如游戏、会议、网课或其他远程工作和教育等等，并监控其体验，在各个层级进行优化，为用户提供高质量的数据连接。通过完整的运作方法，用户都可以获得满足其需求的数据连接服务，享受更好的端到端的体验。超级连接将使跨越各种网络的“导航+电子收费通行”功能成为现实，大大提升网络效率，使网络覆盖、速度和低延迟能够满足用户在各种场景中的需求，提升数据连接用户体验。

意识到运营商的业务和其用户服务提升之间的相辅相成，优克联正在构建一个面向超连接世界的全球生态圈。优克联倡导运营商之间的合作，提升面向企业和终端用户的服务质量。

2020年11月，优克联与深圳联通开展合作，利用优克联专有的PaaS和SaaS平台，提升用户网络质量，提升优化的用户体验。经过过去几年的发展，优克联PaaS和SaaS平台将能够使用户获得任何国家、任何运营商和任何网络的安全快速且稳定的移动数据连接服务。

优克联通过其轻资产扩展和持续的研发形成了全球生态圈，提升全球用户的移动数据连接体验。随着5G时代的到来，优克联将有望凭借其行业领先的技术、协作方法和灵活合作模式获得高速增长。

优克联超级连接打开充满可能性的世界 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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