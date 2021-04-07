携程集团CEO孙洁：“携程星球号”助力“互联网+旅游”高质量发展

4月7日，在全国“互联网+旅游”发展论坛暨2021河南智慧旅游大会上，携程集团CEO孙洁表示，在小长假的刺激下，国内旅游复苏开始进入加速赛道。在此大趋势下，携程围绕“互联网+旅游”的发展策略，提升旅游业服务质量和效率，推出“携程星球号”等创新产品，为智慧旅游的发展打好助攻。 会上，孙洁也分享了行业最新数据，她特别提到，在继清明节出行人数突破1.02亿之后，五一假期将迎来更加亮眼的数据。目前携程平台上五一国内进出港航班搜索量同比2020年提升超五倍，其中，河南表现不俗，单郑州一地航班搜索量提升557%。 2020年11月文化和旅游部、国家发展改革委等十部门联合印发《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》提出，到2025年，国家4A级及以上旅游景区、省级及以上旅游度假区基本实现智慧化转型升级。 孙洁表示，目前，国内目的地、酒店、景区等产业面临智慧化转型升级巨大机会。携程曾通过BOSS直播以及与各地政企联动等形式，带动酒店、景区、目的地走出低谷期，联合旅游业同行者开辟出一条新的增长曲线。当下恰逢旅游加速复苏期，为提升质量和效率，携程推出“星球号”等创新产品，为智慧旅游的发展打好…