携程：疫后首个外币兑换网点正式开业

时间：2021-04-12 4月12日，携程疫后首个外币兑换网点—北京东直门网点正式开业。和以往不同的是，该网点设在首都机场快轨线——东直门站E口B1层内，是携程全国首家轨道交通外币兑换服务性窗口，将为市民和游客打造轨道交通服务新体验。 【品橙旅游】4月12日，携程疫后首个外币兑换网点—北京东直门网点正式开业。和以往不同的是，该网点设在首都机场快轨线——东直门站E口B1层内，是携程全国首家轨道交通外币兑换服务性窗口，将为市民和游客打造轨道交通服务新体验。当天，携程还发布了疫后首个“出境游心愿预测清单”。清单中提到，除了泰国、日本、欧洲等热门目的地外，选择小众化目的地出行或将成为新一轮的出境游趋势。 随着全球疫苗接种覆盖面的扩大，以及国际旅行健康证明的普及，出境游市场必将迎来重新开放。国际化是携程未来增长的第二曲线。在“深耕国内 心怀全球”总体战略下，携程将通过一系列积极举措，积极备战未来将重启的国际旅行市场，多维发力打造业绩增长新引擎。 携程外币北京东直门网点正式营业 与三条北京轨道交通线路无缝连接 据了解，新开业的携程外币兑换北京东直门网点，毗邻东直门商圈、使馆区、交通枢纽站，与地铁…