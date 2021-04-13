去海南旅游除了买买买，还可以看音乐节 去哪儿牵手摩登天空打造“旅行+音乐节”

2021海南·万宁日月湾M_DSK音乐节将于5月2日正式开幕。近日，在线旅游平台去哪儿宣布与摩登天空就音乐节业务展开长期深度合作。未来，去哪儿除了成为摩登天空旗下音乐节的官方售票平台之外，还将围绕各类音乐现场活动打造“旅行+音乐节”的相关旅游产品，为观众的音乐节提供更加便捷的出行服务。 据了解，在5月2日即将开幕的海南·万宁日月湾M_DSK音乐节将成为去哪儿携手摩登天空的首场活动。创立于1997年摩登天空是目前中国最大规模的新音乐原创唱片公司，旗下拥有草莓音乐节、M_DSK音乐节等多个深受年轻乐迷喜爱的户外音乐节品牌。2017年，M_DSK音乐节作为摩登天空旗下的中国原创大型户外潮流音乐节IP正式面世，截止目前，超百组海内外顶尖HipHop音乐人及制作人参与其中，累计现场观众人数近20万，现已成为国内融合街头艺术/涂鸦/滑板/街舞/街头篮球/极限运动/潮玩等各大潮流生活方式体验板块的综合性音乐节。 当下，越来越多的新鲜事物和信息愈发频繁地出现在人们的生活中，也促使着消费者们拥有了更快速高效的信息接受和处理能力。今年M_DSK音乐节以“POP IT”为主题，作为当下消费主力军的95后年轻…