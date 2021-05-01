餐馆补助金 5月23日前华人餐馆将获优先审批

【大纪元2021年05月01日讯】286亿元“餐馆振兴补助金”（Restaurant Revitalization Fund）4月30日（周五）开放线上注册登记，并将于5月3日（周一）午时正式接受申请，头三周（5月23日前），妇女、退伍军人、少数族裔控制的餐馆可获 优先审批 拨款。亚洲人平等会“振兴商业服务中心”提醒华裔餐饮业者尽速准备齐全资料递交。 “餐馆振兴补助金”符合资格者可获最高1,000万美元，最低1,000元。业者只需在2023年3月11日之前将补助金用于合格的用途，便无需偿还补助金。 所谓合格的用途包括薪资、福利保险、租金、水电维修、商业成本材料等。 同时，这项补助金将优先开放给少数族裔业主包括亚裔，华裔社区请把握开放后21天内的优先申请权。 此补助金降低了申请门槛，餐饮业者包括面包店、餐车、酒吧、旅馆、餐饮服务商、餐馆、酒厂等，只要证明33%的商家收入来自销售的食物，营业额因为疫情有所下降便可申请。 此外，拥有分店的业者（少于20个地点）每户店址最多可申请500万元。那些因为疫情暂时关闭并尚未申请破产者也可申请。此计划不包括上市公司及正在申请薪资保护计划（PPP）的业者…