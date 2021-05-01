最堵五一来了：2.65亿人出游 车票秒光、酒店暴涨国内游机票民宿酒店秒光_手机网易网

最堵五一来了：2.65亿人出游 车票秒光、酒店暴涨 2021-05-01 14:52:34 火车票 秒光 、热门航班经济舱一票难求、热门景区门票售罄、 酒店 民宿 预订火爆……2021年“五一”可谓是有史以来最热黄金周。 28日文化和旅游部在“五一”假期旅游出行疫情防控工作上，要求各地景区景点严格落实“限量、预约、错峰”的要求，根据自身承载能力和当地疫情防控指挥机构要求，合理确定、严格执行限量要求，控制好接待游客数量，并全面实施门票预约制度。 国内游 市场正在“回暖” 2021年五一全国客运量有望创下历史新高。 “预计五一假期预计全国客运量将达2.65亿人次，每日客运量将达5300万人次。客流总量上升接近2019年水平；比2020年同期上升120.1%。”4月29日，交通运输部新闻发言人孙文剑表示，目前客运量每天在2800万人次左右，“五一”期间的客运量将是平时的一倍多。 四月中旬，携程发布预测报告称，今年“五一”旅游人次有望突破2019年“五一”水平，达到2亿人次新高。这意味着，国内游市场终于回归正“回暖”。 去哪儿数据显示，进入4月以来，单日 机票 预订量直线攀升，并于上周二（4月…