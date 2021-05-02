旅行：庸常生活里的闪光期待旅行的意义许巍天堂漫漫

五一假期来临，朋友圈被各地的美景刷屏。其实，对于大多数姑娘来说，旅行不仅是为了丰富视野和见识，了解另一种生活方式，更是用新的世界，触发全新的自我。 对于初到南半球的爸妈，每天我们都从一个天堂开到另一个天堂。 并且这些天堂大同小异，都是海滨＋绿树的标配，我严重怀疑上帝在创造这个地方的时候，把每个城市都放进了流水线。 连我这样好记性的人，也出现了恍惚，“我们今天去了一个新的地方，忘了叫什么，反正满眼都是蓝与绿！ ” 这一次北岛之行，我们计划了5天的行程，从陶朗加出发，先开去了罗托鲁瓦，又开去了奥克兰，再开来了更北的地方。 彼得哥负责当司机，我负责当同声传译和后勤，爸妈负责高兴。 我们走走停停，坐了罗托鲁瓦的缆车，走了红树林的步道，上了奥克兰的天空塔，泡了waiwera的温泉，喝了whangarei的啤酒…… 旅行是我最奢侈的消费，但是又最不让我心疼。 上个月我和朋友在国内逛了一大圈，得出发自肺腑的感慨，“钱花在路上才最值得！ ”从背上行囊的那一刻起，就注定了某种样式的收获，把一条陌生的路收进地图，把一样好吃的食物写进食谱，把新朋友的联系方式输入到手机里……当你全身心地感受一个城市的细节，…