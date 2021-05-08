携程：短暂春天能否冲破漫长寒冬？

配图来自Canva可画 刚成功赴港二次上市，就迎来了五一小长假，主打在线票务、旅游、酒店服务的在线旅游平台携程迎来全新增长期。 4月19日，携程集团正式在香港联合交易所上市，是首个在美股和港股两地上市的在线旅游企业，股价应声而涨。上市首日，携程开盘价为281港元，较发行价268港元上涨4.8%，截至当天16：00收盘股价定格在280.2港元，较发行价涨幅达到4.55%，市值达到1772.86亿港元。 招股书中，携程明确了发展目标：“携程表示将进一步拓展一站式旅行服务产品，提升内容服务能力，提升服务质量，持续进行技术投资，并加强在全球的领导地位。”同时，也指出疫情对旅游业造成重大打击，携程未来发展受诸多市场不确定因素影响。 强劲复苏 疫情对全球旅游业带来的打击是巨大的，携程2020年营收下滑、盈转亏的成绩单，印证了这一点。 财报数据显示，2018年至2020年，携程集团的净收入分别为309.65亿、356.66亿和183.16亿，2018年和2019年归属于携程的净利润分别为11.12亿和70.11亿，2020年则净亏损32.47亿。 不过，随着疫情得到控制，旅游平台复工复产的脚步加快，…