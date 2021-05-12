【藏北故事】班戈，人杰地灵的热土

3000万年前，当特提斯古海翻卷着留恋的浪花向南退去，喀喇昆仑山、冈底斯山——念青唐古拉山便崛起于高原的北部，不尽雄姿的千山万壑之中，留给我们的是千里羌塘、是今天这星罗棋布的湖泊、是宽阔无际的草原…… 我多次走过的藏北西部，是藏北高原的主体部分。这片“世界屋脊的屋脊”格外辽阔，是一片没有崇山峻岭的纯牧区。由于藏北高原西高东低呈倾斜状的地势，致使这里景致与藏北东部高山深谷和半农、半牧区截然不同。 这片藏北最高地多为戈壁和荒漠，比起藏北东部，无论气候和自然环境都是最为恶劣、最为艰苦，也是人烟最为稀少的地方，甚至还有大片无人区，人类迄今为止掌握的科学手段都无法将这里改造成农田和果园。 在藏北这片最苍凉的地方，班戈是交通枢纽，往返西部的必经之地。班戈，藏语里被称为“吉祥保护神”，它因班戈错而得名，其海拔4700多米。班戈县原面积约为10万平方公里。1978年，班戈县色瓦区划归新成立的双湖办事处，1987年班戈县新吉区统一乡又划归申扎县。至此，形成现在只有约3万平方公里的区域面积。 这是班戈县城北侧的“江龙玛曲”小河。（唐召明2009年8月14日摄） 班戈县城四周群山环抱，其低矮、高差不过百米的…