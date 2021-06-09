陕西农改水处理冠宇UVC紫外线消毒器设备供应

农村饮用水紫外线消毒器 一、 农村饮水紫外线消毒设备产品简介： 紫外线杀菌器用途广泛，在水处理中具有很高的价值观，它是通过紫外光线的照射，破坏及改变微生物的DNA结构，使细菌当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是UV-C紫外线，因为c波段紫外线很易被生物体的DNA吸收，尤以253.7nm左右的紫外线。紫外线杀菌器属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点，随着各种新型设计的紫外线灯管的推出，紫外线杀菌的应用范围也不断在扩大。 二、 农村饮水紫外线消毒器工作原理 ： 紫外线消毒器采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外UV-C光发生装置产生的强紫外UV-C光照射流水。当水中的细菌、病毒等受到一定剂量的紫外UV-C光(波长253.7nm)照射后。其细胞DNA及结构被破坏，无法进行，从而达到水的消毒和净化。而波长185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子，产生氢基自由基并将水中有机物分子氧化为二氧化碳，达到去除TOC的目的。 三、 农村饮水紫外线消毒设备的主要组成： 2、我们采用低压高强度紫外线灯管，保证灯管的寿命在8000-1…