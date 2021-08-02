【石榴花开 籽籽同心】林芝市波密县易贡茶场：茶叶中的致富路

从唐朝开始，内地茶叶就通过茶马古道源源不断运入西藏，深受民众喜爱。人们的日常生活中，甚至有了“宁可三日无粮，不可一日无茶”的说法。 藏族姑娘展示采来的茶叶，每斤可以换回20元。彭宁铃 摄 近日，“石榴花开 籽籽同心”网络主题活动媒体团一行来到西藏林芝市波密县易贡茶场。这片茶场始建于1960年，前身为原进藏部队和后续部队建设的军垦农场，1963年开始发展茶叶生产，从四川名山县蒙顶茶场引进四川中小叶群体茶树品种，开垦了西藏地区第一块茶田。 茶园平均海拔2200米，是目前世界上海拔最高的有机茶叶生产基地。 易贡茶场，采茶姑娘忙碌的身影。彭宁铃 摄 走进茶园，碧绿一望无边，山间云雾缭绕。来自印度洋的暖湿气流沿雅鲁藏布江峡谷深入高原，给茶场及周边地区带来暖湿气候和充沛降水，让茶叶更加鲜嫩。 据了解，2020年，易贡茶场茶园规模达5055亩，投产茶园2463亩，生产的茶叶产品有绿茶、红茶和黑茶。现有易贡茶场场部茶叶加工厂、易贡茶场(察隅)边销茶加工厂、易贡茶场田圃培育基地和高原有机茶科研中心。 藏族姑娘在采茶。彭宁铃 摄 目前，广东援藏对茶场进行帮扶，派出科技专家指导种茶、制茶，同时在传统的绿茶、…