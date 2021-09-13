旅游酒店个股多数下跌，双节还能出去吗？旅行社：尚无通知

中新经纬客户端9月13日电 13日早盘时段，受福建疫情影响，休闲服务板块中旅游、酒店个股多数下跌。 截至午盘，板块中37只个股中，仅国旅联合、华天酒店、中科云网、锋尚文化4只个股小幅上涨。下跌个股中，西藏旅游跌停，桂林旅游跌9.82%，*ST西域、长白山、锦江酒店跌超8%，西安旅游跌超7%，宋城演艺、凯撒旅业、云南旅游、张家界跌超6%，中青旅、九华旅游、黄山旅游、曲江文旅跌超5%。 来源：iFinD 川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对中新经纬客户端表示，疫情对福建相关区域的公司会影响比较直接一点，对其他区域的，还需要看后续的一些最新统计情况。毕竟在疫情面前，为了更多的人民群众的安全，该加以限制流动的，还是需要加以限制减少。 福建单日新增22+13例，国家卫健委发布最新研判 据国家卫健委通报，12日报告新增确诊病例49例，其中境外输入病例27例(云南17例，上海5例，广东3例，四川1例，陕西1例)，含1例由无症状感染者转为确诊病例(在四川)；本土病例22例(均在福建，其中莆田市15例、泉州市6例、厦门市1例)，含2例由无症状感染者转为确诊病例(均在福建)。新增无症状感染者28例，其中…