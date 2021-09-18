“非遗+旅游”为文旅融合注入强劲动力_河北新闻网

“非遗+旅游”为文旅融合注入强劲动力 2021-09-18 03:19:44 来源：河北新闻网 扫码阅读手机版 9月16日，作为2021“一带一路”·长城国际民间文化艺术节秦皇岛分会场“长城脚下话非遗”活动内容之一，与会代表和专家学者观摩了“长城脚下话非遗”系列板块展览展示，并到老龙头、板厂峪砖窑群遗址等地现场观摩。 大家表示，非物质文化遗产项目与旅游深度融合既有利于旅游发展，也有利于非遗的保护、传承与发展。“非遗+旅游”，将为文旅融合注入强劲动力。 9月15日，游客参观设在秦皇岛市山海关区古城的非遗项目展位。河北日报记者赵杰摄 非遗进景区，在旅游发展中得以保护、传承 文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体。 9月15日至17日三天，到山海关古城瞻仰“天下第一关”雄姿的游客有了意外惊喜。长城脚下亮手艺、品美味、传医道，在山海关古城四条大街，三百项非物质文化遗产集中亮相，向广大游客和市民展示着优秀传统文化的无穷魅力。 在丁记藤艺展位前，藤篮、藤椅、藤筐等精美的藤艺作品吸引了游客注意。丁记藤艺第四代传承人丁新霞说，上世纪50年代，丁记藤艺第三代传承人到北戴河进行藤艺编织，自那时起，他们的藤艺作…