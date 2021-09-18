捷途汽车“旅行+”战略重磅产品 捷途X90 PLUS正式上市

【环球网汽车综合报道】2021年9月17日，以“大家庭欢乐座驾”为主题的捷途X90 PLUS全国上市发布会在北京欢乐谷正式启动。新车提供1.5T和1.6TGDI两个动力组合共5款车型，官方售价区间为10.19万元-13.99万元。 在令人心动的售价基础上，捷途汽车还带来了捷途X90 PLUS全系车型6000元的优惠及三重欢乐礼遇，即欢乐价9.59万元-13.39万元，及整车终身质保、0首付/0利息、终身免费流量（终身免费基础流量+5年免费娱乐流量），三重欢乐礼遇覆盖了购车、用车、养车全生命周期，让用户轻松开启欢乐生活。 夜幕低垂，华灯初绽，捷途X90 PLUS发布会在光影交织的《奇幻东方》灯光秀中拉开了序幕。奇瑞控股集团副总经理、JETOUR捷途汽车总经理鲍思语表示：“今天，以“大家庭欢乐座驾”为核心理念打造的捷途X90 PLUS，以欢乐之名诚意而来。作为捷途汽车品牌独立后上市的首款车型，捷途X90 PLUS根植于对“家文化”的理解，以安全、健康及大空间的综合实力，必将为广大用户带来更愉悦的出行体验。” 随着歌手李昕融一家带来的《你笑起来真好看》歌声响起，发布会现场仿若一场大家庭的温馨…