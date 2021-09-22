良辰有美“警”，团圆更平安_政务_澎湃新闻

又是一年一度中秋佳节 在这个阖家团圆的美好日子里 全省公安机关民警辅警 放弃团圆，坚守岗位 强化社会面巡逻防控 维护道路交通秩序 保障景区活动安全 打击违法犯罪活动 开展反诈知识宣传 用实际行动守护万家团圆 为广大群众欢度佳节创造良好社会环境 节日期间，全省社会平安稳定，城乡道路安全畅通，各大旅游风景区、繁华商贸区秩序良好，没有发生重大案件、事故，刑事警情、治安警情同比分别下降38.13%和25.4%。 节日期间，全省实行最高等级社会面巡防和公安检查站查控勤务，日均投入1.6万余名民警、3.7万余名辅警与220名武警联勤。全省公安机关严格执行地铁安检查验制度，出动警力6227人次，核查人员96.1万名，发现查获管制器具33件。 ▲在客流量突增的南京南站，执勤民警主动提供便利服务，全面做好站区重点部位的安保值守、人流疏导、疫情防控等各项工作。 ▲中秋节假日，高铁扬州东站迎来恢复通车以来的客流小高峰，扬州市公安局生态科技新城分局铁骑队的队员们，每天对高铁站及周边重点区域开展全覆盖、无死角巡逻守护。队员们着装整齐，装备齐全，接受来往旅客求助，提醒做好个人防护……身上的骑行服一次次汗湿，又一次…