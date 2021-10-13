金山岭长城：重阳节遇上世界摄影(旅游)大会_旅游中国_中国网_中国旅游外宣第一品牌

【点睛】 重阳仲秋，万紫千红，金山岭长城又将迎来第八届世界摄影（旅游）大会，素有“万里长城，金山独秀”的金山岭长城最美的时候就是万山红遍，层林尽染…… 金山岭长城是摄影爱好者的天堂，秋色浸染的时节，也许，和挚爱亲朋一起登高才是赏秋之美，秋光中的金山岭长城更加美艳！ 金山岭长城四季风光如诗如画，被称为徒步爱好者的乐园，摄影者的天堂。金山岭长城是世界文化遗产，是中国十大典藏摄影旅游圣地，被誉为摄影爱好者的天堂，旅游者的乐园，观光者的胜地。金山岭长城风景区32平方公里内峰峦叠翠、青山满目，东接司马台，西连古北口，气势开阔，敌楼罕见的密集，虽加以整修但游人还是较少涉足，没有太艰难的地段，是徒步走长城的好地方、摄影爱好者的天堂。 无论是摄影者、旅游者、观光者、越野者在金山岭长城都会有难忘的记忆。 每年，每季，每天都吸引着众多游人纷至沓来，沉醉于她的美丽之中，流连忘返…… 在芳菊盛开，一片灿烂的深秋，“世情儿女无高韵，只看重阳一日花。”给秋风萧瑟的大地增添了一番艳丽景色，使重阳节更加令人神往。在崇山峻岭之间不由想到《九日》中对美景的赞美“今日云景好，水绿秋山明”。 以关注长城国家文化公园，喜迎北京…