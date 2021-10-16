旅游消费潜力加速释放拉动力度假黄金周旅游_手机网易网

旅游消费潜力加速释放 2021-10-16 06:38:16 经济日报 国庆 黄金周 ， 旅游 市场的成绩，与其他消费数据一起，有力体现着中国经济的活力与韧性，也见证着我国统筹疫情防控和经济社会发展的治理能力显著提升。 目前，消费已成为我国经济增长的第一 拉动力 。旅游能够关联起吃、住、行、游方方面面的活动，在促消费、保增长等方面有不可替代的作用。疫情之下，旅游市场的平稳恢复，为我国消费复苏提供了有力支撑。 旅游消费未来的潜力更大。我国正在进入大众旅游时代，以旅游、餐饮、文娱等为代表的服务性消费持续快速增长，在居民人均消费支出中占比逐渐达到一半左右，人们愿意为旅游等活动埋单。除了规模可观的市场，我国还形成了更加追求创新和变化，愿意体验新产品和新服务的消费文化。这从国庆黄金周走俏的沉浸式酒店 度假 、房车露营、主题公园等新热点就可见一斑，旅游消费需求正向差异化、个性化、品质化升级。 消费需要产品和服务与之匹配，旅游市场同样需要不断推进供给侧结构性改革。市场主体只有不断优化旅游产品结构，创新旅游产品供给，推动旅游与其他领域的融合发展，催生新业态、延伸产业链，才能更好满足消费者需求，从而形成…