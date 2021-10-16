广东7天揽金过200亿元——文旅消费人气爆棚文化旅游非遗文旅广东旅游_手机网易网

广东7天揽金过200亿元——文旅消费人气爆棚 2021-10-16 06:38:16 经济日报 文旅 消费正成为 广东 经济增长新亮点。广东省文化和 旅游 厅发布的最新数据显示，据初步测算，2021年10月1日至7日，全省共接待游客4438.6万人次，旅游收入236.8亿元。 非物质文化遗产蔡佛李拳表演赢得游客阵阵掌声， 非遗 传人演示大良鱼灯、龙舟等制作技艺引得游人围观，“龙舟潮说唱”“咸水歌对唱”等非遗民间表演令游客驻足……国庆假期，在广东顺德华侨城欢乐海岸PLUS，粤港澳大湾区首个水上广府市集热闹上演，让游客们大饱眼福。 粤剧、龙舟、美食、武术、艺术……顺德华侨城欢乐海岸PLUS通过一系列演出、特色市集、街舞等，打造广府文化沉浸式旅游体验，也为假期游园注入了新的水乡文化内涵。丰富的活动让景区消费人气爆棚，仅摩天轮和游乐设备的接待人数就在10月2日打破开业两年来的最高纪录。 “好久没有看到这么热闹的场面了，好像回到了童年牵着外婆的手逛墟市的时光。”来自东莞的游客梁雯敏说。 而在广州岭南印象园，国庆假期里举办了内涵丰富的“岭南印象国庆艺术荟”，荟萃了国家级非遗粤剧、国家级非遗广东木偶…