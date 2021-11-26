上海暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务_新浪科技_新浪网

原标题：上海暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 记者从上海市文旅局了解到，为贯彻落实疫情防控工作有关要求，进一步做好上海市文化和旅游行业新冠肺炎疫情防控工作，上海市文化和旅游局就暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务发布通知，具体通知如下： 关于上海市暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的通知 各区文化和旅游局，各旅行社、在线旅游企业： 为贯彻落实《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》（文旅发电〔2021〕214号）精神和《文化和旅游部办公厅关于从严从紧抓好文化和旅游行业疫情防控工作的紧急通知》（文旅发电〔2021〕276号）要求，进一步做好上海全市文化和旅游行业新冠肺炎疫情防控工作，现就有关事项通知如下： 一、切实做好外防输入和防扩散工作 各区文化和旅游局要严格做好辖区内旅行社外防输入工作，不得经营出入境团队旅游和“机票+酒店”业务，不得以任何形式搞变通。旅行社及在线旅游企业要暂停经营旅游专列业务，严格控制旅游团队规模。 二、严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制 即日起，各旅行社及在线旅游企业立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，待…