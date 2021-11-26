促进“互联网+旅游”，票付通致力于打造智慧旅游业用户首选品牌_中华网广东

在智慧旅游、全域旅游、新基建等国家级战略方针的指导下，SaaS技术在旅游业的应用已经十分普遍，服务全面涵盖了旅游前、旅游中、旅游后的各个场景，将旅游从业人员从过往繁琐、无意义的重复性工作中解放出来，极大提升了旅游服务效率。比如，旅行社定制部署的SaaS服务系统，就能结合产品发布、产品销售、费用结算、地接社操作、加盟管理等应用场景，解决管理混乱、效率低下、人力成本高企等现实问题。 随着旅游消费场景不断细化，万亿级市场规模的在线旅游领域对SaaS技术服务的需求日益旺盛。据相关行业调研数据显示，2019年中国在线旅游市场交易规模约为10059亿元，同比增长14.96%；用户规模达4.13亿人，同增长5.35%。当下，旅游企业基于数字化、信息化以及互联网化，构建新型的旅游产业生态圈，实现运营模式、商业模式和组织管理模式的全面升级。在旅游经济的数字化进程中，SaaS服务无疑将成为旅游市场的主流。 秉持着“助力旅游商业成功”的使命，票付通结合“SaaS+ 资源整合+商家赋能“的智慧旅游新模式，利用容器化、微服务等新兴技术，构建一站式智慧旅游云平台，为政府部门及不同业态的旅游企业提供全方位的信息化解…