江西恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务_凤凰网

（凤凰网旅游讯）11月30日，据江西省文化和旅游厅网站，江西文旅厅发布 关于做好常态化疫情防控有序恢复跨省团队旅游的通知。通知指出， 根据国务院联防联控机制有关规定，自2021年11月27日零时起，上饶市铅山县葛仙山镇、上饶市信州区铁三社区金凤花园小区调整为低风险地区。自调整之时起，江西省全域均为低风险地区。为统筹好疫情防控和旅游业发展，现就有关事项通知如下： 一、恢复跨省旅游。 恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，要严格执行《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》要求，加强风险研判，强化关键环节管理，不得开展有中高风险地区和有本土病例报告的地级行政区的旅游业务。 二、畅通省内旅游。 各地要坚持常态化精准防控，不搞“一刀切”，不层层加码，不擅自出台限制性措施。在落实常态化疫情防控措施的前提下，指导旅游景区景点、公共文化场馆、文化娱乐场所等正常开放，有序举办各类文化和旅游节庆活动。要抓住冬春季文化和旅游消费时机，关注消费新动向，激发消费新需求，多措并举促进文化和旅游市场消费，大力推动“本地人游本地、周边人游周边、江西人游江西”，稳固省内旅游市场。 三、丰富旅…